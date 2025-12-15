Klosterweihnacht in Bernburg Internationale Weihnachtsgestalten kommen mit dem Boot über die Saale
Zwei Tage lang lädt die Hochschule Anhalt im Kloster zum Bummeln und Genießen ein. Dazu gehört auch ein vielfältiges kulturelles Programm.
Aktualisiert: 15.12.2025, 10:23
Bernburg/MZ. - Ob sich der Wolf tatsächlich mit einer mickrigen Möhre abspeisen lässt? Rotkäppchen und die Sieben Geißlein würde das sicher freuen. Dieser ganz besondere Wolf zur Klosterweihnacht jedenfalls gibt sich mit etwas Gemüse zufrieden.