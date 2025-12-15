Zwei Tage lang lädt die Hochschule Anhalt im Kloster zum Bummeln und Genießen ein. Dazu gehört auch ein vielfältiges kulturelles Programm.

Internationale Weihnachtsgestalten kommen mit dem Boot über die Saale

Schneewittchen und die Sieben Zwerge kommen ebenfalls mit dem Boot auf der Saale an.

Bernburg/MZ. - Ob sich der Wolf tatsächlich mit einer mickrigen Möhre abspeisen lässt? Rotkäppchen und die Sieben Geißlein würde das sicher freuen. Dieser ganz besondere Wolf zur Klosterweihnacht jedenfalls gibt sich mit etwas Gemüse zufrieden.