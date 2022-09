Interessanter Gang durch die Geschichte der Stadt Bernburg

Bernburg/MZ - Ob Kirchen, Befestigungs- oder Industrieanlagen, Schlösser oder Windmühlen, Wohnbauten, Gärten oder archäologische Plätze – die Denkmale in Deutschland sind abwechslungsreich und bieten Geschichte pur. Und das macht den „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September, in jedem Jahr so vielseitig, lebendig und interessant. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Denn Denkmale sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Erbauer. Die Bausubstanz steckt voller Beweismittel. Historische Narben, Ergänzungen und Weiterentwicklungen erzählen viel über ein Bauwerk und seine Bewohner. So jedenfalls sieht es die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz, die seit 1993 bundesweit den „Tag des offenen Denkmals“ koordiniert.