Bernburg/Plötzkau/MZ/sus. - Auf der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Plötzkau und Kreuz Bernburg haben sich am Freitag kurz hintereinander zwei Unfälle ereignet. Nach Angaben der Autobahnpolizei in Hohenwarsleben sind gegen 14.30 Uhr zunächst zwei Transporter miteinander kollidiert. Der erste Transporter habe auf der linken Fahrspur gebremst, was der dahinter fahrende Transporterfahrer zu spät bemerkte und auffuhr, sagt eine Polizeisprecherin auf MZ-Anfrage. Kurze Zeit später sind an dieser Stelle zwei Autos zusammengestoßen. Auch hier habe der Fahrer des zweiten Fahrzeugs zu spät bemerkt, dass das vor ihm fahrende Auto gebremst hat. Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei sind beim zweiten Unfall zwei Menschen verletzt worden. Die Autobahn ist in diesem Bereich momentan voll gesperrt.