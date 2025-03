Warum sich die beiden Frauen selbstständig gemacht haben und was sie in ihrer Praxis anbieten.

Bernburg/MZ. - Große, helle Räume und vor allem: Ein atmenberaubender Blick über die Dächer von Bernburg: Der ist in der neuen Physiotherapie-Praxis „Physio Plus“ von Susen Hahn und Stephanie Berger in der Friedensallee 3b inklusive. Vor wenigen Wochen haben sie die Räume über der Volksbank, in der einst der Orthopäde Oliver Anton praktizierte, bezogen. Im Februar haben sie die ersten Patienten empfangen. Feierlich eröffnet wurde die Praxis dann am 7. März. Anfangs, geben die beiden zu, habe sich alles noch ganz unwirklich angefühlt. „Aber inzwischen sind wir angekommen.“