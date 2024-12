Feuerwehr im Einsatz In der Nacht zum ersten Advent brennen in Bernburg zwei Autos

Zu gleich mehreren Fahrzeugbränden an einem Ort ist in der Nacht zum Sonntag die Bernburger Feuerwehr ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, gehören beide Fahrzeuge einem Anwohner. Was bisher sonst noch bekannt ist.