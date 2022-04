In der Familie des Bernburgers hat der Beruf Tradition

Bernburg/MZ - Diese Urkunde hat einen Ehrenplatz bei Günter Hahmann. Der Bernburger erhielt kürzlich den „Diamantenen Meisterbrief“ im Rahmen einer großen Zeremonie in der Händel-Halle in Halle. In der Saalestadt hatte er auch vor gut sechs Jahrzehnten am 6. November 1961 bei der dortigen Handwerkskammer seine Prüfung zum Fleischermeister erfolgreich absolviert.