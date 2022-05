Impfen, was das Zeug hält

In vielen Kommunen im Salzlandkreis werden zusätzliche Angebote unterbreitet. Wo in den nächsten Tagen die Spritze auf Kundschaft wartet.

Bernburg/MZ - Das öffentliche Gesundheitssystem, so die Vorstellungen der Politik, soll dafür Rechnung tragen, dass es ausreichend Impfangebote in der Region gibt. Doch längst sind beispielsweise niedergelassene Ärzte an ihren Leistungsgrenzen angekommen, so dass im Kampf gegen den Corona-Virus nicht nur auf die Angebote von Impfzentren- und punkten zurückgegriffen wird, sondern viele Kommunen zusätzliche Impfaktionen anbieten.