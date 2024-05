Zahl der Rundfunkbeitragsschuldner in der Saalestadt hat sich in zweieinhalb Jahren fast verdoppelt. Welche Gründe die Säumigen angeben und welche Änderung bei der Vollstreckung bevorsteht.

Bernburg/MZ. - Der monatliche Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro wird von immer weniger Bernburgern an die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) gezahlt. Nach Angaben der Stadtverwaltung, die nach erfolglosen Mahnverfahren im Auftrag des Landes die Außenstände des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks eintreibt, stehen derzeit 1.168 Einwohner in der Kreide. Das heißt, ungefähr jeder 14. der rund 16.500 Haushalte in Bernburg und den Ortsteilen ist säumig. Die Stadt liegt damit ungefähr auf dem Durchschnittsniveau in Sachsen-Anhalt. Zum jüngsten Jahreswechsel war laut MDR mehr als jedes zwölfte Beitragskonto im Land im Rückstand.