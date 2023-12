Jürgen Zahn aus Baalberge hat sein ehemaliges Eisdielen-Schaufenster in Baalberge weihnachtlich dekoriert. Darin sind auch selbst gemachte Schätze vom Opa seiner Frau.

Jürgen Zahn aus Baalberge hält die handgefertigten Nussknacker vom Opa seiner Frau in Ehren.

Baalberge/MZ. - Die Schale mit Walnüssen steht schon bereit. Und Jürgen Zahn aus Baalberge kann sich eigentlich aussuchen, welche seiner vielen Figuren die Nüsse für seinen Lieblingskuchen – Nusskuchen – knacken soll. Denn schaut man in das Schaufenster seiner alten Eisdiele nahe des Fuhneufers, stehen die Holzfiguren in Reihe und Glied. Was viele nicht wissen: Sie sind handgefertigt. Und zwar von Franz Müller, dem Opa seiner Frau, der auf dem Grundstück bis zu seinem Tod 1990 wohnte.