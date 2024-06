Was die Gründe dafür sind und welche Konsequenzen damit verbunden sind.

Für die Sanierung der Fassade des Hauses der Vereine - hier ein Foto aus dem Jahr 2014 - ist in diesem Jahr kein Geld da.

Plötzkau/MZ. - Man muss kein Genie in Mathe sein, um auf den ersten Blick zu sehen, dass der Haushalt der Gemeinde Plötzkau für 2024 nicht ausgeglichen ist: Den Einnahmen von rund 1,1 Millionen Euro stehen Ausgaben von rund 2,1 Millionen Euro gegenüber. Somit klafft am Ende ein Loch von fast einer Million Euro im Etat. Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) fasste es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates kurz und bündig zusammen: „Der Haushalt ist eine Katastrophe.“