Hunderte Autotuner treffen sich im Strandbad in Gerlebogk

Zum sechsten Mal rollen am Samstag, 6. August, umgebaute und hochmotorisierte Fahrzeuge zu Boost, Beatz & Burger in die Region. Diesmal mit Tanzparty am Gerlebogker Strand mit DJ Marco Pasos.

Gerlebogk/MZ - Wenn die Plakate mit den drei großen B’s an den Straßenlaternen rings um Bernburg hängen, kann das nur eins bedeuten: Es ist Zeit für Boost, Beatz & Burger. Am Samstag, 6. August, steigt die nunmehr sechste Auflage des Tuningtreffens, das der Bernburger Sebastian Schikor ins Leben gerufen hatte. Nach zwei Autotreffen auf dem Parkplatz des Pep-Marktes in Bernburg wird seitdem im Strandbad in Gerlebogk das glänzende Blech bestaunt und fotografiert.