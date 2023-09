In der Nacht zum Dienstag hat es einen großen Polizeieinsatz in Bernburg gegeben, nachdem ein Bewohner eines Seniorenheims als vermisst gemeldet wurde.

Lange kreiste ein Polizeihubschrauber in der Nacht zum Dienstag über Bernburg.

Bernburg/MZ - Eine groß angelegte Suchaktion hat es in der Nacht zum Dienstag in Bernburg gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Notruf aus einem Seniorenheim. Dort war ein Bewohner plötzlich spurlos verschwunden. Die Einsatzkräfte der Polizei forderten für die Suche auch einen Polizeihubschrauber aus Magdeburg an, der bei der Suche nach dem Senior half. Vor allem über der Saale kreiste dieser. Zunächst allerdings ohne Erfolg. Laut Polizei wurde der Mann aber wenig später wohlbehalten gefunden.