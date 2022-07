Historisches Erntefest in Strenzfeld wird vorbereitet

Mit dem historischen Mähbindern bereiten Mitarbeiter der Hochschule Anhalt das Fest vor. Was in diesem Jahr Neues auf die Besucher wartet.

Bernburg/MZ - „Wer beim Dengeln schläft, wird beim Sensen wach“, sagt Roland Uebrig und lässt seine Sense zischend durch das Getreide fahren, dass die Halme nur so fallen. Dengeln wird das Schärfen der Schneide einer Sense genannt und Roland Uebrig weiß, wie das geht. Mitarbeiter der Hochschule Anhalt bereiten auch mit historischer Technik das Erntefest vor, das in diesem Jahr am Samstag, 27. August, stattfindet. Um an diesem Tag genug Getreidegarben zur Verfügung zu haben, wird im Vorfeld des Festes geerntet. Doch dafür ist nicht nur Roland Uebrig mit seiner Sense zuständig. Das wäre trotz der enormen Schärfe des Arbeitsgerätes und seiner ausgefeilten Technik etwas zu viel verlangt.