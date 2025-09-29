Die deutsche Schauspielerin hat ihr Buch „Das Leben ist kein Fischfurz“ herausgebracht und wird damit bald in der Saalestadt zu erleben sein. Im MZ-Interview verrät sie mehr zum Buch und ihr Leben.

Katy Karrenbauer ist bald zu Gast im „Karl's Platz“ in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Sie wurde bekannt als Walter in der Fernsehserie „Hinter Gittern“. Die Schauspielerin Katy Karrenbauer hat nun ihr Buch „Das Leben ist kein Fischfurz“ herausgebracht und liest daraus am Sonntag, 2. November, im „Karl’s Platz“ in Bernburg vor. MZ-Redakteurin Katharina Thormann sprach mit ihr über das, was die Bernburger dort erwartet, Kurioses von „Hinter Gittern“ und über ihren einprägsamen Buchtitel.