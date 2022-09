Hilferuf vom Brocken - Wie Retter aus Bernburg und Umgebung die Nacht erlebt haben

Bernburg/Schierke/MZ - Es ist kurz vor der Tatortzeit am Sonntagabend gewesen, als etliche Handys von Rettern aus dem Salzlandkreis los schrillten. Alarm auf dem Brocken! Auch Thomas Skorsetz von der Feuerwehr in Belleben zögerte keine Minute und eilte zur Wache des Dorfes, um sich für den Einsatz auszurüsten, nachdem bereits am Samstag auf dem höchsten Berg des Harzes der bisher größte Waldbrand der vergangenen Jahre ausgebrochen war. „Wir haben uns dann alle in Aschersleben gesammelt und sind gemeinsam losgefahren“, erzählt der Feuerwehrmann.