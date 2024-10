Bernburg/MZ. - Bernburg/MZ. Jeder Mensch blickt auf seine eigene Welt. Was er sieht, unterscheidet sich von dem, was andere sehen, denn jeder Augenblick ist einzigartig. Diese einzigartigen Momente hat Hildegard Kutz in ihren Bildern eingefangen und stellt sie nun im Rathaus III in Bernburg aus.

