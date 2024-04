Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Belleben/MZ. - Noch „parkt“ die Figur auf dem „Zwischenplatz“ in der Küche. Wenn die Wohnstube fertig renoviert ist, soll die Salzlandfrau-Figur mit dem Herz in den Händen wahrscheinlich dorthin umziehen. Passend zum Herz ist es auch für Felicitas Goll eine herzliche und vor allem unerwartete Geste gewesen, als sie kürzlich im Bestehornhaus in Aschersleben mit diesem Preis in der Kategorie „Soziales“ ausgezeichnet wurde. „Ich hätte nie im Leben damit gerechnet“, sagt die 63-Jährige ganz bescheiden. Dabei hat sie in den zurückliegenden Jahrzehnten viel für ihren Wohnort Belleben getan. Grund genug für Ortsbürgermeister Cristian Müller, seine Stellvertreterin für den Preis vorzuschlagen.