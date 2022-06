Schädling breitet sich aus Riesenkäfer lässt die Eichen am Saaleufer von Bernburg sterben

Eine Käfer-Art gefährdet die Eichen in Bernburg: Der Heldbock hat sich zwischen Fähranleger und der Gaststätte „Reimann“ breit gemacht. Er lebt am liebsten in massiven Bäumen und gefährdet nun gleich mehrere Naturdenkmäler.