Heiße Tage in Bernburg, aber ohne neuen Hitzerekord

Am Dienstag klettern die Temperaturen „nur“ auf 38,1 Grad, am Mittwoch wird es nicht ganz so hitzig. Wie die Bernburger durch den Tag gekommen sind.

Bernburg/MZ - Die Bernburger haben zwei der heißesten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnungen um 1890 erlebt. Am Dienstag war die Quecksilbersäule im Thermometer auf 38,1 Grad geklettert − Tagesspitzenwert in Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch meldete die Messstation des Deutschen Wetterdienstes im Stadtteil Strenzfeld eine Höchsttemperatur von 37,2 Grad Celsius − weniger als laut Prognosen erwartet. Der Allzeit-Hitzerekord wurde damit recht deutlich verfehlt. Höhere Temperaturen wurden in der Saalestadt am 30. Juni 2019 (39,6 Grad) und am 31. Juli 2018 (39,5 Grad) registriert.