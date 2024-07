Hauch von Mexiko - so geht es mit der Bar „El Chapo“ in Bernburg weiter

Das El Chapo in Bernburg wird nun von neuen Pächtern betrieben. Darauf stoßen Florian Jazek und Blender Gjoka an.

Bernburg/MZ. - Wenn man das Barschild „El Chapo“ (zu Deutsch: der Kleine) an der kleinen Halleschen Straße in Bernburg erblickt, könnte man meinen, es ist alles beim Alten. Doch hinter den Türen der Bar hat sich in den zurückliegenden Wochen so einiges verändert.