Bernburg/MZ. - Der mit jeweils 1.000 Euro dotierte Werner-Krusche-Hochschulpreis ist in diesem Jahr zweimal vergeben worden. Vikarin Hannah-Sophie Zeller aus Bernburg erhielt am Wochenende den Preis für ihre Arbeit „Worte des Abschiedes: Eine Untersuchung zur Geschichte der Lichtfreunde und ihres Weges aus der Kirche am Beispiel von Adolf Timotheus Wislicenus“. Vikarin Susanne Heydecke aus Halle wurde für ihre Arbeit „Kirchliche Umweltbewegung in der DDR in den frühen 1980er Jahren. Die Initiative Grünes Kreuz“ ausgezeichnet.

