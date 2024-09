Bernburg/MZ. - Auf einer Trompete hat Constantin Wildeck bisher noch nicht gespielt, schon gar nicht auf einer selbstgebauten. Am Mittwoch aber nutzte der Fünftklässler des Gymnasiums Carolinum die Möglichkeit, sich im Rahmen der Projekttage am Dienstag und Mittwoch aus einem Gartenschlauch und einem Trichter aus Papier oder Plastik eine Trompete zu bauen. „Ich probiere gerne neue Sachen aus“, sagt der Zehnjährige, der ohnehin ein Faible für Musik hat und in seiner Freizeit Gitarre spielt. Tatsächlich klang die selbst gebaute Trompete am Ende gar nicht so schlecht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.