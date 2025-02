Die Zahlen der Geburten und der Sterbefälle erreichen im vergangenen Jahr in Bernburg neue Tiefpunkte. Wie sich die Einwohnerzahlen in den 65 Orten der Region entwickelt haben.

Bernburg/MZ. - Die Region Bernburg hat im vergangenen Jahr 397 Einwohner (0,7 Prozent) verloren. Damit hat sich der Bevölkerungsrückgang gegenüber dem Jahr 2023 leicht abgeschwächt, als ein Verlust von 0,9 Prozent zu verzeichnen war. Am Silvestertag 2024 lebten nach Angaben der Einwohnermeldeämter in den drei Einheitsgemeinden Bernburg, Nienburg, Könnern und in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper insgesamt noch 56.265 Menschen.