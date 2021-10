Gruselnacht im Märchengarten in Bernburg

Bernburg/MZ - Es sollte im vergangenen Jahr die große Premiere werden. Die Gruseldeko war längst besorgt für die Bernburger Parkeisenbahn und den Märchengarten „Paradies“. Doch wegen der Pandemie musste das erste Halleween-Fest dieser Art 2020 pandemiebedingt kurzfristig wieder abgesagt werden. „Das soll dieses Jahr nicht wieder passieren“, ist Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH optimistisch, dass der erste Halloween-Zaubertag am Sonntag, 31. Oktober, starten kann.

In der Zeit von 17 bis 20 Uhr wird es nämlich mystisch im Bernburger Märchengarten. Hexen und Zauberer werden die kleinen und großen Besucher im Schein der ausgehöhlten und mit Kerzen gefüllten Kürbisse in Empfang nehmen. Bis Mittwoch hatten dafür die Mitarbeiter der Freizeit GmbH die Kürbisspenden am Eulenspiegelturm in entgegen genommen. „Sie sollen am Sonntag natürlich auch eine schöne Atmosphäre bieten“, sagt Gruschka. Dafür sorgen sollen auch lebende Märchenfiguren, die durch das „Paradies“ wandeln. „Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn sich die Kinder verkleiden“, so der BFG-Chef weiter. Damit die kleinen Süßigkeitenbeutel, mit denen die Jüngsten am Sonntag unterwegs sein werden, nicht leer bleiben, gibt es auch eine kleine Süßigkeit, aber auch Kürbissuppe, Waffeln und Stockbrot in Eigenregie der Freizeit GmbH. Diese ist nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Pächter für den Märchengarten. Gedanken, wie die verkleideten Geister zum Zauberwald kommen, muss sich auch keiner machen. Denn zu diesem Anlass sind die Fahrzeiten der Parkeisenbahn auf 20 Uhr ausgedehnt worden. Dabei legt die „Krumbholzliese“ ausnahmsweise keinen Zwischenstopp ein, sondern fährt direkt ab der Haltestelle Kurhaus zur Endstation „Paradies“. „Um den Weg hinauf zum Märchengarten auszuleuchten, bekommen wir Unterstützung vom Technischen Hilfswerk“, sagt Gruschka. Der Eintritt in den Märchengarten „Paradies“ kostet an diesem Abend zwei Euro pro Person, die Fahrtkosten für die Parkeisenbahn betragen für Kinder ein Euro, für Erwachsene 2,50 Euro je Fahrt. Laut Veranstalter ist für die Außenveranstaltung die 3G-Regel nicht notwendig, es wird jedoch auf das vorgeschriebene Hygienekonzept geachtet.