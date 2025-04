Eberhard Balzer vor seinem Holzbungalow auf dem Gartengrundstück an der Bruno-Hinz-Straße in Bernburg.

Bernburg/MZ. - 48 Jahre ist es her, als sich der Bernburger Eberhard Balzer mit seiner Frau Elga den Traum vom neuen Eigenheim erfüllen wollte. Doch nach dem Kauf des Grundstücks an der Bruno-Hinz-Straße erlebte das Paar eine böse Überraschung. „Weil der Nachbar über die Grundstücksgrenze gebaut hatte und der Mindestabstand nicht mehr einzuhalten war, bekamen wir keine Baugenehmigung“, erinnert sich der ehemalige Lehrer. Statt des Einfamilienhauses bauten Balzers einen Gartenbungalow aus Fertigteilen auf der 807 Quadratmeter großen Parzelle. Nach der bundesweiten Grundsteuerreform flatterten dem 88 Jahre alten Witwer schlechte Nachrichten in den Briefkasten: Er soll ein Vielfaches der bisher fälligen Steuer zahlen.