Großes Schneechaos bleibt im Raum Bernburg aus

Der Wintereinbruch in Bernburg sorgte für eine weiße Decke in der Innenstadt.

Bernburg/MZ/Thl/Gin/kt - Nach knackigen Temperaturen um die sieben Grad minus und ordentlich Schneefall in der Nacht erwachte die neue Woche in einem winterlichen Weiß. Was in der Region rund um Bernburg die Kinderherzen höher schlagen ließ und auch für zauberhafte Anblicke sorgte, brachte aber auch Probleme mit sich. Vor allem für die Autofahrer.