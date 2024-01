Im Juni vergangenen Jahres wurde in Bernburg der Dokumentarfilm „Ich bin! Margot Friedländer“ gedreht. Nun könnte er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet werden. Das sorgt für Freude unter den Bernburgern.

Große Freude: In Bernburg gedrehter Film „Ich bin! Margot Friedländer“ für Grimme-Preis nominiert

Bernburgs Stadtführer Joachim Hennecke spielte als Komparse in dem Film "Ich bin! Margot Friedländer" mit.

Bernburg/MZ. - Der zu Teilen in Bernburg gedrehte Film „Ich bin! Margot Friedländer“ ist nun in der Kategorie Fiktion für den 60. Grimme-Preis nominiert worden. Damit gehört die ZDF-Produktion zu den 64 Produktionen und Einzelleistungen, die in die engere Auswahl gerückt sind.