Ein Großbrand ist am Samstagmorgen in einem Wohnkomplex für altersgerechtes Wohnen nahe des Bahnhofs in Könnern ausgebrochen. Wohin nun mit den 32 Senioren?

Mit Video: Wohnkomplex in Könnern geht in Flammen auf - Senioren verlieren Zuhause

Könnern/MZ. - Es sind dramatische Szenen, die sich am Samstagmorgen an der Bahnhofstraße 1-3 in Könnern abgespielt haben. Türenklopfen, klingeln. Rufe wie: „Wir müssen raus!“, waren zu hören. Zu dieser Zeit schlugen schon Flammen aus dem Dach des Wohnkomplexes, der in den 1990er Jahren für Senioren direkt neben dem alten Land-Ambulatorium gebaut wurde.