Wirtschaft Glaswolle-Nachfrage brummt wegen Energiewende: Dämmstoffwerk Bernburg expandiert

Das Unternehmen Knauf Insulation investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in Modernisierung und Ausbau seiner Produktion am Bernburger Autobahndreieck. Was sich am Standort ändert und wie der Herstellungsprozess läuft.