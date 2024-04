An der Zepziger Straße in Bernburg reihen sich gleich mehrere (ehemalige und teilweise leerstehende) Bildungseinrichtungen quasi aneinander. So geht es in Zukunft mit ihnen weiter.

Bernburg/MZ. - Drei Schulen in einer Straße - das gibt es in Bernburg nur im Süden der Stadt, an der Zepziger Straße. Und immer öfter fragen sich die Einwohner der Stadt, was aus den teilweise leerstehenden Einrichtungen künftig werden soll. Die Antwort darauf hat nun die Kreisverwaltung gegeben, in deren Besitz sich die drei (ehemaligen) Bildungseinrichtungen befinden. Neben der einstigen Gagarin-Schule an der Ecke zur Tolstoiallee und der Sekundarschule Süd-Ost, die an den Krummmacherring angrenzt, gehört auch die Förderschule Lebensweg, die sich zwischen den beiden genannten Schule befindet und noch betrieben wird, dazu.