Bernburg/MZ. - Wieder einmal war am Freitagabend im oberen Saal von „Karl’s Platz“ in Bernburg Literatur zu genießen. Autorin Jette Jannsen hatte hier einmal die „Bernburger Literaturnacht“ begründet, bis der Raum für die vielen Gäste zu klein wurde. Nun hatte Angela Volz zu einer Lesung eingeladen, die gleich in doppelter Hinsicht magnetisch wirkte: Die bekannte Schauspielerin Gerit Kling las „Die schönsten Jahre“ von Elke Heidenreich, beide bestens bekannt und beliebt. Und so war der Saal bis auf den letzten Platz besetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.