Ein Gerichtsurteil aus Bernburg sorgt für Aufsehen: Ein Ehepaar widersetzt sich einem Hundehalteverbot und greift den Amtstierarzt an. Die Strafe folgt prompt.

Bernburg/MZ. - Dieses Duo gab schon ein bizarres Bild ab. Das Ehepaar hatte sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung im Saal 119 des Bernburger Amtsgerichtes zu verantworten, wobei die 50-jährige Frau in dieser Verhandlung die hauptsächlich Beschuldigte war und den 22. Januar 2024 in ihrem Leben nie vergessen wird.