Generell geringe Nachfrage im Salzlandkreis

Bernburg/MZ - Was vielen Menschen in Deutschland, vor allem jedoch in den alten Bundesländern, Kopfzerbrechen bereitet, spielt im Salzlandkreis kaum eine Rolle. Vielen E-Auto-Käufern rennt nämlich jetzt die Zeit davon: Nur wer das Auto noch in diesem Jahr anmeldet, erhält die volle staatliche Förderung. Wird das Kennzeichen erst 2023 angeschraubt, kann das einige tausend Euro kosten. Die staatliche Prämie für reine E-Autos sinkt von maximal 6.000 auf höchstens 4.500 Euro. Die maximal 4.500 Euro für Plug-in-Hybride werden komplett gestrichen.