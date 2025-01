Könnern/MZ. - Die Voraussetzungen für eine gelungene Karnevalsveranstaltung hätten in Könnern kaum besser sein können: „Die Generalprobe hat schon mal nicht geklappt“, bemerkte Thomas Bär, Präsident des Karneval Clubs Könnern Blau-Weiß (KCK), zu Beginn der 1. Prunksitzung am Samstag. Da konnte die Premiere ja eigentlich nur gut werden. 21 Punkte standen auf dem Programm zum Sitzungsauftakt der 64. Session des KCK, die unter dem Motto „64 - und kein bisschen leiser“ steht. „Es ist das letzte Mal, das in diesem Saal gefeiert wird“, kündigte Thomas Bär an. Er werde nämlich nach der Session umfassend renoviert. „Wir werden dann in der nächsten Session in einem fast neuen Saal sitzen“, sagte der KCK-Präsident und dankte dafür noch einmal ausdrücklich der Stadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.