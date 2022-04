Gebürtiger Hallenser in Bernburg verurteilt

Bernburg/MZ - Die bereits begangenen Straftaten und Verurteilungen lesen sich wie ein Buch. 22 an der Zahl hatte der Angeklagte bereits auf dem Kerbholz. Am Mittwoch kam Nummer 23 vor dem Amtsgericht in Bernburg hinzu. Der Mann, schätzungsweise Mitte 30 (sein Alter kam während der Verhandlungen nicht zur Sprache), wurde der schweren Körperverletzung und des EC-Karten-Betrugs in zwei Fällen angeklagt. Wegen aller Delikte befand ihn Strafrichter André Stelzner am zweiten Verhandlungstag für schuldig.