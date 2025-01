Nienburg/MZ. - Ungefähr 12.400 Mädchen und Jungen erblickten im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt das Licht der Welt. Davon konnten allein in der Einheitsgemeinde Stadt Nienburg in den zwölf Monaten des Jahres 2024 18 Geburten verzeichnet werden. Neun Jungen und neun Mädchen nennen seit dem vergangenen Jahr also eine Mitgliedsgemeinde ihr Zuhause.

