Bernburg/MZ. - Gute Nachrichten fürs Portemonnaie sind dieser Tage so unwahrscheinlich wie ein Pinguin am Nordpol. Und doch gibt es sie. Hunderte Grundstückseigentümer in Bernburg dürfen sich - vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung durch den Stadtrat am Donnerstag, 29. Februar - über eine finanzielle Entlastung freuen. Denn die Stadtverwaltung hat eine Halbierung der maschinellen Reinigung etlicher Straßenzüge auf einmal pro Woche vorgeschlagen.