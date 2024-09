Bernburg/MZ. - Es ist jedes Jahr ein Highlight, wenn die Musiker von „Tänzchentee“ zu den Klanghäppchen in der Kreismusikschule Béla Bartók in Bernburg spielen. Und auch in diesem lassen es sich Sänger Rick Middelkoop, Gitarrist Silvio Jänicke, Schlagzeuger Matthias Uhl, Keyboarder Gerald Peter und Bassist Andreas Koch nicht nehmen, auf dem Musikschulhof zu spielen. Am Mittwoch, 19 Uhr, ist es wieder soweit.

