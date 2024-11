Für ihr Engagement in der Bernburger Talstadtgemeinde ist Hanni Musche mit dem Anhalter Kreuz geehrt worden. Was sie an ihrer Tätigkeit besonders schätzt.

Bernburg/MZ - Hanni Musche hat die Kirche in Bernburg schon durch viele spannende Zeiten begleitet. Seit 1974 lebt die gelernte Krankenschwester in der Saalestadt, war zu DDR-Zeiten mit ihrem Mann Teil eines Ehepaarkreises in der Schlosskirche – etwas sehr Besonderes zu dieser Zeit, wie sie sagt. Ab Mitte der 80er Jahre bis in die 90er war sie Mitglied im Gemeindekirchenrat in Waldau, erlebte die Wende auch aus Sicht der Kirche und schließlich im Jahr 2012 die Vereinigung der Gemeinden aus Waldau und der Marienkirche zur Talstadtgemeinde. Seit jenem Jahr ist sie zudem wieder Teil des Gemeindekirchenrats. Für ihr langjähriges Engagement ist die Bernburgerin nun von der Evangelischen Landeskirche Anhalts mit dem Anhalter Kreuz geehrt worden.