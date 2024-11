Bernburg/MZ. - Mit Prognosen hält sich Rita Marquardt immer zurück. Beim Auftritt ihres Ensembles „Pfeif drauf“ beim Talente-Wettbewerb der Kreismusikschule Béla Bartók aber hatte die Lehrerin für Blockflöte und Fagott an der Kreismusikschule Béla Bartók in Bernburg schon eine Vorahnung. „Mein Bauch hat mir gesagt: Die spielen gut“, sagt Rita Marquardt. Am Ende sollte sie Recht behalten, denn mit 25 Punkten erreichten Anne Kersten, Emma Roß, Lina Haedicke, Angelina Hoffmann und Hannah Schröder die maximale Punktzahl und waren damit die besten aller Teilnehmer an diesem Wettbewerb. Zudem holten Angelina Hoffmann und Anne Kersten als Duo mit der Blockflöte den Pokal, ebenfalls mit 25 Punkten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.