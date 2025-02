Frischer Wind in Cörmigk: Robby Starke lenkt jetzt die Geschicke des Könneraner Ortsteils

Robby Starke als damals stellvertretender Bürgermeister bei Beginn des Baus des Kinderspielplatzes in Cörmigk.

Cörmigk/MZ - Mehr als 23 Jahre lang hat Günter Clemens die Geschicke von Cörmigk als Ortsbürgermeister geführt. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr ist der Amtsinhaber nicht mehr als Kandidat angetreten. „Ich bin als Unternehmer in Rente gegangen und möchte dies auch in der Kommunalpolitik jetzt tun, um mehr Zeit für die Familie zu haben. In Cörmigk gibt es einige junge und engagierte Menschen mit neuen Ideen. Das hat mir den Beschluss des Rückzugs erleichtert“, teilte der ehemalige Ortsbürgermeister vor einem knappen Jahr seine Gründe für diesen Beschluss mit.