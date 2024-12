Einmal im Monat blättert der Bernburger Kurier in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen im Dezember 1974 bewegt hat.

Freude über neue Wohnungen in Bernburg

Bernburg/MZ. - Der Weihnachtsmann wurde auch vor 50 Jahren von den Kindern am ersten Adventssonntag begrüßt. In einer Kutsche - gemeinsam mit Väterchen Frost - umringt von vielen Kindern und Märchenfiguren von der Gagarin-Oberschule kam er direkt auf den Weihnachtsmarkt. Dort erfreuten die Besucher der Chor der Heinrich-Heine-Oberschule, der FDJ-Fanfarenzug und das Blasorchester des Steinsalzwerkes. Vom Weihnachtsmann gab es Süßigkeiten. Kinder und Eltern waren begeistert und schon in Vorweihnachtsstimmung.