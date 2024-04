Der Storch scheint sich in dem Nest in Gnölbzig wohlzufühlen.

Gnölbzig/MZ. - Manche Störche sind offenbar sehr wählerisch, wenn es um den passenden Brutplatz geht. Zwei Jahre lang haben die Störche quasi einen Bogen um das neu errichtete Nest in Gnölbzig neben der Feuerwehr gemacht. Dabei waren bereits mehrfach Störche auf dem nahen Acker zu beobachten. Aber das Quartier sagte den Zugvögeln offenbar nicht zu, um sich darauf niederzulassen. Vielleicht war es ihnen zu spartanisch eingerichtet?

Nest weiter ausgekleidet

Auf jeden Fall hatten ein paar Mitglieder des Heimatvereins Anfang März dieses Jahres nochmal nachgebessert und das Nest mit weiteren Stöcken, Moos, Reisig und Stroh noch gemütlicher gemacht. Unterstützt wurden sie dabei von Mathias Zain (Firma Korn), der mit seinem Hubsteiger die Materialien zum Horst hinauffuhr und sich auch am Weiterbau beteiligte und alles gut befestigte.

Die Mühen haben sich offenbar gelohnt, denn seit vergangenen Freitag sind die Störche da. „Sie haben das Nest gefunden und angenommen“, freut sich Wolfgang Hellmann. Der Einsatz Anfang März habe sich aus seiner Sicht gelohnt.

Zunächst drei Störche beobachtet

Als erstes wurden die Störche von Ramona Becker und ihrer Tochter Theresa sowie Franzi Möller entdeckt, berichtet Hellmann, der sich seinerzeit sehr für den Neubau eines Nestes engagiert hatte, nachdem das bisherige auf einer alten Pappel entfernt worden war. Zunächst seien es drei Störche gewesen, die das neue kuschlige Nest als Bleibe ins Auge gefasst hatten. Offenbar haben zwei Männchen um die Gunst eines Weibchens gebuhlt, vermutet Hellmann. Doch wie es aussieht, sei die Wahl inzwischen auf eines der beiden Männchen gefallen. „Jetzt sind wir guter Dinge, dass es hier bald Storchennachwuchs gibt“, sagt der Gnölbziger. Wenn es geklappt haben sollte, dann dürfte nach etwa 30 Tagen Brutzeit der Nachwuchs schlüpfen.

Während es in Gnölbzig das erste Storchenpaar seit Jahren ist, das sich niederlässt, haben die Störche andernorts ihre angestammten Plätze schon bezogen: So wurden in Preußlitz auf dem hohen Schornstein neben dem Feuerwehrgebäude und in Baalberge auf dem Schornstein des ehemaligen Karosseriewerkes die ersten Störche bereits Anfang März beobachtet, wie sie ihre Nester vorbereitet haben, was in diesem Jahr außergewöhnlich zeitig war (die MZ berichtete).

Plötzkau bei Störchen beliebt

Auch auf dem Dach der Kirche in Plötzkau sind die Störche schon eingetroffen. Seit mehr als 60 Jahren nisten die Vögel an diesem Standort. Auch hier waren sie nach Informationen von Bürgermeister Peter Rosenhagen in diesem Jahr schon zeitig dagewesen.

Wird zweiter Nistplatz auch angenommen?

Am neuen Nest am Teich, das im vergangenen Jahr mit großem Aufwand auf einem Strommast aufgestellt worden war, nachdem mehrere Vögel vergeblich einen Nistplatz gesucht hatten, sind zwar auch in diesem Jahr schon Störche gesehen worden. Ob sie dort aber auch schon brüten werden, bleibt abzuwarten. Das hänge immer auch vom Nahrungsangebot ab, weiß Peter Rosenhagen. „Wir freuen uns auf jeden Fall, dass sie da sind.“