Was den Jahrgang so bemerkenswert macht und wie es für die bisherigen Azubis weitergeht.

Freisprechung für einen „außergewöhnlichen Jahrgang“ bei Solvay in Bernburg

Bernburg/MZ. - Carsten Schulze hatte zur Erinnerung extra ein altes Foto mitgebracht: Es zeigt die Auszubildenden bei Solvay vor mehr als drei Jahren. „Es ist für mich immer wieder beeindruckend, wie sich junge Menschen in drei bzw. dreieinhalb Jahren entwickeln“, sagte der Ausbildungsleiter anlässlich der Freisprechung am Donnerstag im „Lindenhof“.

Azubi-Camp zum Ausbildungsbeginn

Er erzählte, wie die Auszubildenden damals im Azubi-Camp in Coswig mit einem Floß auf der Elbe gegen den Wind gekämpft haben. Dabei haben sie sich aber ebenso bewährt, wie in der folgenden Ausbildung. Paul Lutz, Adrian Kühn, Julian Steckhan, Maxi Hörhold, Philipp Biermordt, Michelle Deneser, Paul Dittrich, Paul Kupke sowie Toni Schleußner haben inzwischen ihre Ausbildung zum Chemikanten, Elektroniker sowie Fachkraft für Lagerlogistik erfolgreich beendet.

Viele sehr gute Leistungen

Es sei ein „außergewöhnlicher Jahrgang“, sagte Ausbildungsleiter Schulze. Bemerkenswert sei zum einen die Altersstruktur dieses Jahrgangs. Zum anderen aber, dass es ein sehr leistungsstarker Jahrgang war. So ist mit Julian Steckhan nicht nur der beste des Kammerbezirks unter ihnen. Es habe auch mehrere sehr gute Notendurchschnitte und vorzeitige Abschlüsse gegeben. „Darauf könnt ihr stolz sein“, sagte Schulze. Aber er machte auch darauf aufmerksam, dass sich die jungen Leute nicht auf dem Erreichten ausruhen sollten. „Das Lernen hört nie auf“, sagte er und empfahl ihnen, sich weiterzubilden und weiterzuqualifizieren.

Duales Studium folgt

Zunächst einmal erhalten die ehemaligen Azubis einen befristeten Arbeitsvertrag bis November. Die Chancen stehen aber laut Ausbildungsleiter Schulze gut, dass sie auch darüber hinaus bei Solvay beschäftigt werden. Indes werden auch in diesem Jahr wieder elf junge Menschen ihre Ausbildung bei dem Chemiekonzern in Bernburg beginnen. Toni Schleußner und Adrian Kühn beherzigen schon jetzt die Worte ihres Ausbildungsleiters: Sie hängen noch ein Duales Studium der Verfahrenstechnik in Köthen dran. „Das war die richtige Entscheidung“, ist Toni Schleußner schon jetzt überzeugt. Die Möglichkeit, eines Dualen Studiums ist ein Novum bei Solvay. Der 21-Jährige Zuchauer hat nicht nur ein Faible für Chemie. Er schätzt auch die familiäre Atmosphäre bei dem regionalen Arbeitgeber.