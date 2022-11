Schlagerstar Frank Schöbel freut sich auf das Publikum in Bernburg

Frank Schöbel gastiert am Samstag, 3. Dezember, um 15 Uhr im Kurhaus in Bernburg.

Bernburg/MZ - Der am 11. Dezember 1942 in Leipzig geborene Frank Schöbel gastiert am Samstag, 3. Dezember, um 15 Uhr im Kurhaus in Bernburg. Im Vorfeld wollte deshalb MZ-Redakteur Arno Zähringer unter anderem von Frank Schöbel wissen, was die Besucher des Konzerts erwartet.