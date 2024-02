Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzkau/MZ. - Beinahe hätte Frank Kühne sein eigenes Jubiläum vergessen. Naja, zumindest war ihm nicht mehr präsent, dass es mittlerweile 50 Jahre her ist, dass er in den Plötzkauer Karnevalsverein „Grün-Gelb“ eingetreten ist. Dafür aber haben die anderen Mitglieder daran gedacht. Und ihr „auffälliges Grinsen“ hat ihm zur jüngsten Karnevalsveranstaltung im Haus der Vereine zumindest etwas stutzig gemacht. Für sein langjähriges Engagement dankte ihm der Verein am Samstag. Mit seinen 50 Jahren ist Frank Kühne zwar nicht das älteste Mitglied, aber er gehört zu jenen, die dem Verein am längsten die Treue halten.