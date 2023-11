Halloween in besonderer Kulisse Feuerwehrförderverein Biendorf/Wohlsdorf lehrt Besucher in einer Kirche das Gruseln

Der Feuerwehrförderverein Biendorf/Wohlsdorf hat Halloween-Liebhaber zu einer Gruselparty eingeladen. Die fand an einem ungewöhnlichen Ort statt: in der Wohlsdorfer Kirche. Was den Besuchern dort geboten wurde.