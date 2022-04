Feuerwehr rettet Frau aus brennendem Dachstuhl in der Talstadt von Bernburg

Ein in Flammen stehender Dachstuhl an der Breiten Straße in Bernburg hat Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Haus ist unbewohnbar.

Bernburg/MZ - Dicke Rauchschwaden zogen am Mittwochabend plötzlich durch die Breite Straße in der Talstadt von Bernburg. So stark, dass vom Blick aus der Bergstadt nur noch ein Teil der Spitze der Nicolaikirche erkennbar war. Grund dafür war ein schwerer Dachstuhlbrand, der über viele Stunden die Retter mehrerer Feuerwehren in Atem hielt. Als die ersten Löschkräfte gegen 21.15 Uhr an dem historischen Mehrfamilienhaus mit der Hausnummer 23 ankamen, schlugen laut Augenzeugen schon die Flammen aus dem Dach.