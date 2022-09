Fest auf dem Karlsplatz lädt zur Weltreise ein

Bernburg/MZ - Nachdem der Weltkindertag wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste, können Bernburger Vorschulkinder und Grundschüler nun eine „Reise um die Welt“ am kommenden Dienstag, 20. September, von 10 bis 16 Uhr, zum Weltkindertag auf dem Karlsplatz der Saalestadt erleben.

Weltreise im Mittelpunkt des Festes

Organisiert wurde das Fest vom Amt für Kinder- und Jugendförderung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen der Stadt. Im Organisationsteam neu dabei ist Lisa Marie Nitschke. Die 26-Jährige war die Ideengeberin des Kindertagsmottos. „Ich bin selbst viel gereist. Das wollte ich den Kindern näherbringen. Beim Weltkindertag bietet sie eine ‚Reise um die Welt‘ einfach an“, sagt sie.

Bei solch einer Reise darf ein Reisepass nicht fehlen. Den gibt es in zwei verschiedenen Variationen: einen für die Vorschüler am Vormittag und einen für die Grundschüler nachmittags. Jeder Pass hat dabei Platz für sechs Stempel für sechs verschiedene Länder, die auf dem Karlsplatz „bereist“ werden können. So entdecken die Kinder unter anderem Japan, Mexiko und Italien. Jedes Land wird durch einen anderen Träger der Stadt vertreten. Stände werden unter anderem vom Verein Kids, der Evangelischen Jugendhilfe, der Stadtbibliothek oder dem Klubhaus der Jugend geführt. Die „Reisepässe“ liegen an jedem Stand aus. An jedem Stand gibt es etwas anderes, landestypisches zu entdecken. So dürfen „in Mexiko“ zum Beispiel Traumfänger selbst gebastelt werden und am Stand des Inselstaates Japan wird geübt, wie der richtige Umgang mit Essstäbchen funktioniert.

Mittagessen für Kinder anmelden

Für die Kita- und Vorschulkinder gibt es neben Getränken auch ein Mittagessen zum Unkostenpreis von 2,40 Euro. „Das sollte unbedingt vorab bestellt werden“, weist Doris Tell, Amtsleiterin für Kinder- und Jugendförderung hin. Nur dadurch könne garantiert werden, dass alle Kinder auch ein Mittagessen bekommen. Für die kleinen Besucher am Nachmittag gibt es statt des Mittags kostenlosen Kuchen. „Und für alle Kinder gibt es Zuckerwatte gratis“, sagt die Amtsleiterin. Auch Eltern sind mit ihren Kindern willkommen.

Eröffnet wird der Weltkindertag um 10 Uhr für die Vorschüler mit einer großen „Kinder-Mini-Disco“. Ein weiterer Höhepunkt ist ein riesiger, aufblasbarer Hindernisparcours, auf dem die Kinder klettern, rutschen und toben können. Auch das Spielmobil des Klubhaus' der Jugend wird vor Ort sein. Das Programm für die Grundschüler beginnt ab 13.30 Uhr. Dezernent Paul Koller hofft auf gutes Wetter. „Der Weltkindertag wird immer sehr gut angenommen“, sagt er.

Anmeldungen zum Mittagessen der Kita- und Vorschulgruppen sind noch bis zum 18. September bei Lisa Marie Nitschke unter der Telefonnummer 03471/659 654 möglich.