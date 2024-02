10,7 Millionen Euro fließen in einen Teil der 3.300 Quartiere des größten Vermieters in Bernburg. Wo überall in der Stadt Hand angelegt werden soll.

BWG-Geschäftsführer Holger Köhncke mit dem Plan für die Vorplatzgestaltung am ehemaligen „Fortschritt“: Rund um Café-Terrasse und Spielplatz werden wie an der benachbarten Rust-Straße Zierkirschbäume gepflanzt.

Bernburg/MZ. - Die Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG) möchte in diesem Jahr rund 10,7 Millionen Euro in Instandhaltung und Modernisierung ihrer 3.300 Wohnungen stecken. „Das sind 1,1 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Geschäftsführer Holger Köhncke. Wohin das Geld beim größten Vermieter der Stadt fließt, zeigt die nachfolgende Übersicht.

Markt 28: Das fürstliche Regierungsgebäude ist der größte Brocken auf der BWG-Agenda 2024. Für 2,5 Millionen Euro soll das denkmalgeschützte Haus nach der Notsicherung bis Jahresende komplett saniert werden. Im Idealfall im Januar wollen eine Ärztin und ein Unternehmen dort einziehen. Das Erdgeschoss ist noch zu vermieten.

Städtischer Betriebshof: Die letzte von 4 Millionen Euro, die die BWG in Kauf und Umbau der Ex-Druckerei an der Ernest-Solvay-Straße investiert, wird in den nächsten Monaten für den Innenausbau und die Freianlagen verwendet. „Vergangene Woche sind die Sektionaltore eingebaut worden, die Photovoltaikanlage kommt diese Woche aufs Dach“, erklärt Holger Köhncke. Maler- und Elektroarbeiten seien ebenso noch zu erledigen wie der Sanitärausbau. Auf dem Außengelände sollen die Oberfläche befestigt sowie Schüttgutbehälter und Silos aufgestellt werden. Der BWG-Geschäftsführer rechnet damit, dass drinnen bis 1. April alles fertig ist, draußen bis Ende Mai. Dann kann der Betriebshof aus seinem beengten Domizil an der Thomas-Müntzer-Straße umziehen.

BWG-Bauhof: Auf dem Gelände des ehemaligen VEB Spiegelchemie an der Ecke Liebknechtstraße/Hohe Straße steht der Rohbau der Halle für den neuen betriebseigenen Bauhof. In den kommenden Wochen, bis zum April, erfolgt deren Innenausbau sowie die Fassadengestaltung. Danach soll der Neubau des Sozialgebäudes für die Mitarbeiter beginnen. „Wenn es fertig ist, unser sportliches Ziel ist das Jahresende, kann der Umzug von der Wolfgangstraße erfolgen“, sagt Holger Köhncke. Rund eine Million Euro ist für das Projekt einkalkuliert.

Zepziger Straße 59 bis 63: In dem Block sollen Heizung und Warmwasserversorgung von Gas auf Fernwärme umgestellt werden. Die für Mai bis September anvisierten Arbeiten werden voraussichtlich rund 550.000 Euro kosten.

Röntgenstraße 1 bis 10: An zwei Plattenbauten aus DDR-Zeiten werden jeweils die Giebelseiten gedämmt.

Johann-Rust-Straße 1 bis 7 und 2 bis 6: Die beiden Altneubauten erhalten jeweils eine Dämmung der Straßenfassade.

Christianstraße 42 und 44: Die Straßenfassade und ein freistehender Giebel werden gedämmt. Für die Dämm-Vorhaben an den drei Straßen ist ein Zeitfenster von April bis August vorgesehen. Die Gesamtausgaben liegen wohl bei etwa 600.000 Euro.

Bruno-Hinz-Straße 32 bis 42: Der Wohnblock bekommt bis Anfang Juli auch an seinen restlichen vier Eingängen jeweils einen Balkonturm, nachdem im Vorjahr die ersten Mietwohnungen dort um einen Balkon ergänzt wurden. Holger Köhncke schätzt das Investitionsvolumen auf rund 200.000 Euro.

Am Block Bruno-Hinz-Straße 32 bis 42 erhalten auch die restlichen Wohnungen in diesem Jahr Balkone. (Foto: Engelbert Pülicher)

Heinrich-Rau-Straße 5 bis 5c: Der Abriss der DDR-Platte soll ab Oktober erfolgen. Dafür sind Kosten von 290.000 Euro veranschlagt, die zu 100 Prozent von Bund und Land gefördert werden.

Gnetscher Weg: Nach dem Abriss des Hochhauses beendet die BWG ab August die Erschließung des Areals für eine Reihenhaussiedlung. So wird unter anderem die letzte Baustraße asphaltiert. Im Zuge dieses Vorhabens lässt das Unternehmen im Auftrag der Stadt auch die Betonzufahrt zur Kustrenaer Straße grundhaft ausbauen. Holger Köhncke schätzt die Gesamtkosten auf 370.000 Euro.

Sonstiges: Rund eine halbe Million Euro ist eingeplant, um kleinere Modernisierungen und Instandhaltungen in Wohnungen realisieren zu können, zum Beispiel bei Mieterwechseln. Ebenso soll von dem Geld die Vorplatz-Gestaltung an der ehemaligen HO-Gaststätte „Fortschritt“ bestritten werden. Es entsteht dort von März bis Ende Mai eine 116 Quadratmeter große Café-Terrasse mit zehn Tischen. Auch ein Spielplatz mit Bänken sowie die Pflanzung von Zierkirschbäumen sind geplant.